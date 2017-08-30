Еще 45 семей в Липецкой области получили ключи от новых квартир

ЛИПЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Около полусотни семей Липецкой области получили ключи от новых квартир в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, рассчитанной до 1 сентября 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Сегодня ключи в Липецке получили еще 45 семей. Теперь они будут жить в доме на улице Артемова в областном центре. До завершения программы еще порядка 80 семей получат новое жилье",- говорится в сообщении.

В Липецкой области программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда реализуется с 2013 года. Переселение осуществляется исключительно в новое жилье, отвечающее всем современным строительным нормам и правилам.

За пять лет действия программы, с 2013 по 2017 год, на ее реализацию было выделено порядка 2,7 миллиарда рублей, из которых 1 миллиард рублей — из Фонда содействия реформированию ЖКХ и 1,7 миллиарда рублей — из областного бюджета.

"Невозможно повысить уровень жизни без обеспечения всех нуждающихся жильем. Задача органов власти — обеспечить доступность жилья. Для этого мы будем усиливать жилищные программы и, не снижая общих темпов, вводить социальное жилье", — цитирует пресс-служба главу администрации Липецкой области Олега Королева.

Другие новости региона читайте здесь >>