Песков заявил, что не станет комментировать информацию о своей семье

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни с кем не будет обсуждать деятельность членов своей семьи, отвечая на вопрос о критических публикациях о своем сыне Николае Чоулзе.

Песков в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в интернете публикации об образе жизни его сына заявил, что сами материалы он не видел, поскольку, находясь в отпуске, не пользовался интернетом.

"Мне, действительно, об этом рассказали мои коллеги", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Также он заявил, что настороженно относится к деятельности своей дочери Елизаветы, которая занимается поддержкой общественных проектов.

"Ни с кем не хочу это обсуждать", — ответил Песков на вопрос, поддерживает ли он решение дочери вернуться в Россию и заниматься общественными проектами.