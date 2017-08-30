Песков заявил о праве государства обозначать темы при выдаче грантов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Государство, предоставляя гранты, вправе обозначить темы, которые представляют для него особый интерес, но назвать это проявлением цензуры было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, смотрите, речь ни о какой цензуре не идет. Мы неоднократно уже говорили на эту тему, вряд ли здесь стоит ее детально обсуждать, но естественно, предоставляя какие-то гранты, конечно же, государство вправе, скажем так, обозначить те или иные темы, которые для государства представляют особый интерес, но опять же называть это каким-то проявлением цензуры было бы неверно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, предполагают ли в Кремле, что искусство на государственные деньги не должно быть оппозиционным.