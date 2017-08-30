Портрет Героя России Чернышева из гвоздей подарят столичному главку МЧС

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Группа активистов-художников подарит столичному главку МЧС России картину, выполненную из более 20 тысяч гвоздей, на которой изображен Герой России полковник внутренней службы Евгений Чернышев, погибший в 2010 году во время спасения людей на крупном пожаре в бизнес-центре в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В рамках проекта "Паблик-Арт", группа активистов-художников подготовила необычный подарок столичному главку МЧС. Художники создали уникальную картину с изображением Евгения Николаевича Чернышева, выполненную из более 20.000 гвоздей, вбитых в поверхность под определенным углом и с определенной кучностью, формирующих изображение Героя в боевом снаряжении", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, в день рождения Чернышева 31 августа состоится пресс-мероприятие с сотрудниками службы пожаротушения, в ходе которого будет обсуждаться деятельность службы пожаротушения Москвы, ее задачи и особенности тушения крупных пожаров в условиях мегаполиса.

Полковник внутренней службы Чернышев, 1963 года рождения, погиб вечером 20 марта 2010 года, спасая людей во время пожара в бизнес-центре на 2-й Хуторской улице в Москве. Площадь пожара тогда составила 1,8 тысячи квадратных метров, на его ликвидацию понадобилось примерно пять часов. Других жертв пожара удалось избежать, из здания были эвакуированы шесть человек, из них пять вывел лично Чернышев.