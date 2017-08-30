"Яндекс" и "Просвещение" в сентябре выпустят образовательную платформу

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Яндекс" и образовательный холдинг "Просвещение" с 1 сентября начнут в 20 школах тестирование образовательной программы "Школа", призванной упростить взаимодействие учеников и учителей, сообщили журналистам в компании "Яндекс".
"Яндекс" и "Просвещение" разрабатывают образовательную платформу для средних школ, 1 сентября начнется ее тестирование", — сказали в IT-компании.
Позже осенью этого года компания расширит продукт, добавив интерактивные уроки для начальной и средней школы.
"Яндекс" и "Просвещение" в рамках ПМЭФ-2017 подписали соглашение по созданию платформы для школ, включающей сервисы для учителей, учеников и их родителей.
До конца 2017 года стороны планируют вложить в проект по 60 миллионов рублей. Интернет-компания разрабатывает и предоставляет для платформы свои технологии машинного обучения, компьютерного зрения, синтеза речи и т.д. "Просвещение", в свою очередь, обеспечивает современными образовательными и методическими материалами по школьным предметам.