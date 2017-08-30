Участниками проекта Росмолодежи могут стать порядка 200 тысяч человек

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Участниками нового проекта Федерального агентства по делам молодежи — дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных", могут стать порядка 200 тысяч человек и более 400 вузов, проект стартует 1 сентября и продлится по май 2018 года, сообщила пресс-служба Росмолодежи.

В пресс-службе уточнили, что проект пройдет в 2 этапа: с сентября 2017 года по декабрь и с января 2018 года по май. Старт ему будет дан 1 сентября на базе Российского экономического университета имени Плеханова.

"На первом этапе охватит проект 35 регионов России, а его участниками уже в этом году станут более 50 000 российских студентов. В качестве площадок в этом году предполагается задействовать в проекте более 200 вузов, а в целом до конца мая 2018 года охватить более 400 высших учебных заведений России. Участниками проекта станут как минимум 200 000 человек", — говорится в сообщении.

Цель проекта, уточнили в Росмолодежи, — "показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе".

Участие в проекте примут не только вузы, подведомственные Минобрнауки, но и другие учебные заведения, а отдельное внимание будет уделено городам-миллионникам и студенческим столицам. Помимо учебных заведений будут задействованы городские лофты.

Формат предполагает встречи-дискуссии по целому ряду направлений: молодежь, глобализация, вызовы времени; карьера и социальный лифт; предпринимательство; лидерство, soft skills; культура, lifestyle; благотворительность, третий сектор; новое образование; publicity и СМИ; интернет, digital, технологии; экономика.

Среди спикеров, которые примут участие в мероприятиях, в том числе магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, предприниматель Ильдар Неверов, директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, экс-руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков, советник президента по интернету Герман Клименко, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации генпрокуратуры Александр Куренной, а также врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.