В Москве не планируют уменьшать число профилактических прививок от гриппа

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В этом году в Москве планируется не снижать охват населения профилактическими прививками от гриппа, сказал замглавы департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.

"Всего в прошлом году свыше 4,3 миллиона человек сделали в московских медицинских организациях прививки… Планируем (в этом году) привить не меньше, чем в прошлом", — сказал Погонин на пресс-конференции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что федеральный бюджет закупит большее количество вакцин от гриппа, чем в прошлом году, субъекты РФ получат почти 60 миллионов доз.