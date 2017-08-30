Бизнес-сообщество пригласят к участию в проекте "Электронная школа"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Власти Москвы привлекут бизнес-сообщество к разработке учебной платформы проекта "Московская электронная школа", сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в ходе круглого стола с представителями столичной образовательной сферы на тему дальнейшей реализации проекта.

В обсуждении приняли участие глава столичного департамента образования Исаак Калина, руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев, а также студенты, учителя и директора школы.

"Мы обсуждаем те или иные варианты участия бизнеса. Скорее всего, в ближайшее время мы пойдем на эксперимент, примем постановление правительства Москвы о стимулировании, мотивации такого рода процесса. Посмотрим, удобно ли это для бизнеса, разработчиков, учителей, учащихся или нет, и затем будем вносить изменения, адаптируя его к запросам рынка, учащихся и школ", — отметил он.

Как пояснил Ермолаев, существует две схемы взаимодействия с бизнесом в разработке учебной платформы. "Если речь идет о картинке или куске текста, механизм будет достаточно простой: авторские права на этот элемент будут находиться у города. Если говорить о более сложных элементах, то предполагается следующе: пройдя модерацию, они будут загружены в систему, и дальше, в зависимости от количества пользования этой системой, предполагается выплачивание денег. Авторское права остаются у разработчика, мы получаем права на использование", — пояснил он.

Ермолаев подчеркнул, что "у города нет цели собрать у бизнеса права — мы заинтересованы в том, чтобы получать качественный контент, который будет дорабатываться".