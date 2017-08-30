Фильм-расследование "Тигры и люди" представили в Москве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В кинотеатре "Москва" 29 августа состоялась премьера фильма "Тигры и люди". Мероприятие было приурочено к Дню амурского тигра в России и прошло при участии председателя наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константина Чуйченко и других почетных гостей.

Основной темой фильма-расследования стал поиск ответа на вопрос, почему люди убивают главного хищника нашей страны, ведь издревле на Дальнем Востоке России, на который приходится 95% ареала тигра, почитали этого великого зверя. Аборигены – удэгейцы, нанайцы, орочи – считали большую кошку прародителем, воплощением духа предков. Ее также почитали как священную: люди боялись обидеть тигра, чтобы не навлечь на себя и близких большую беду.

Режиссер-документалист Сергей Ястржембский в картине "Тигры и люди" ищет истинные причины того, почему люди истребляют краснокнижного зверя, и проводит расследование, погружаясь в будни защитников-егерей и браконьеров.

Главная беда для тигра – это люди

Масштабный учет амурского тигра в 2015 году показал, что на Дальнем Востоке осталось около 540 особей этого вида. Цифра впечатляет, особенно по сравнению с 40-ми годами XX века, когда редких кошек оставалось всего 40. Заметную роль в увеличении популяции зверя сыграла АНО "Центр"Амурский тигр", созданная в 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина и Русского географического общества.

"С года создания центра "Амурский тигр" мы достаточно сделали для охраны амурского тигра. Прежде всего мы боролись с формированием криминального предложения. А сейчас подумали и решили, что надо бороться также и со спросом на дериваты амурского тигра. Эта идея отражена в фильме", – отметил Константин Чуйченко, выступая перед премьерой фильма "Тигры и люди".

Председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" также поблагодарил сотрудников охотнадзора, которые защищают дикую кошку. Действительно, егеря каждый день начинают с охраны природы и рискуют, когда идут в лес, чтобы бороться против вооруженных людей. В День амурского тигра в этом году центр "Амурский тигр" откроет в городе Уссурийске памятник, посвященный этой опасной профессии. Мемориал будет назван символично: "Хранители уссурийской тайги".

Борьба с контрабандой

Из тигриных костей производят вино, называя его целебным. Тигриная шкура является талисманом благополучия. Тигриное мясо – деликатес. Из частей тел амурских тигров делают настойки, вытяжки и порошки, приписывая им некие лекарственные свойства. Последние исследования центра "Амурский тигр" ставят под сомнение эти традиции, распространенные на территории Китая. Основная идея фильма "Тигры и люди" состоит в том, что потребление подобных продуктов безнравственно.

Как отметил Константин Чуйченко, предварительные результаты исследований показали, что продукты из частей тел тигра не целебнее продукции из дериватов некраснокнижных и домашних животных.

Преступность не имеет национальности

20 амурских тигров ежегодно убивают браконьеры. Четыре года назад эта цифра превышала 50 особей – показатель снизился благодаря деятельности специалистов центра "Амурский тигр" и охотнадзора. Но проблема остается, и ее необходимо решать. Цель фильма "Тигры и люди" – показать невидимую для обывателей борьбу, которую ведут государство и силовые структуры с незаконным промыслом амурского тигра.

Директор дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, принимавший участие в создании документальной картины, убежден, что больших кошек убивают только ради коммерческой выгоды. "Группировки, которые занимаются незаконной добычей амурского тигра и его частей тела, – это граждане России и Китая, которые используют для своей выгоды предубеждения граждан КНР о том, что части тигра несут какую-то положительную энергию и излечивают от заболеваний. Существуют предубеждения, что тигры в неволе имеют меньшую ценность, чем тигры в дикой природе", – рассказал Арамилев. По мнению эксперта, браконьерство – явление социальное, и его невозможно искоренить, но силовым структурам каждый день приходится противостоять этому злу.

Тигриное семейство устроило фотосессию на "Земле леопарда" © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Одна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игрой © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Одна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игрой © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Сначала перед объективом фотоловушки показалась тигрица под номером T 7F © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Сначала перед объективом фотоловушки показалась тигрица под номером T 7F © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Затем два тигренка подошли вплотную к камере и несколько раз ударили ее лапами, словно поправляя угол обзора © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Затем два тигренка подошли вплотную к камере и несколько раз ударили ее лапами, словно поправляя угол обзора © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Затем котята вступили в борьбу. Во время "схватки" они менялись ролями, играючи показывая кто тут главный © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Затем котята вступили в борьбу. Во время "схватки" они менялись ролями, играючи показывая кто тут главный © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Как объясняют ученые, так они учатся общаться между собой и занимаются своеобразной физподготовкой, что очень важно для их развития © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Как объясняют ученые, так они учатся общаться между собой и занимаются своеобразной физподготовкой, что очень важно для их развития © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" В ходе игры досталось и маме малышей © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" В ходе игры досталось и маме малышей © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Сначала она обрушила на беспокойных отпрысков грозный рык, однако это никак не изменило ситуацию © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Сначала она обрушила на беспокойных отпрысков грозный рык, однако это никак не изменило ситуацию © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Внимание озорников переключилось на нового соперника, что заставило их объединить силы © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Внимание озорников переключилось на нового соперника, что заставило их объединить силы © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" В итоге несколько воспитательных ударов по мордочкам разыгравшихся котят заметно остудили пыл юных хищников © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" В итоге несколько воспитательных ударов по мордочкам разыгравшихся котят заметно остудили пыл юных хищников © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" В итоге, вдоволь наигравшись, тигрята присоединились к ленивому отдыху матери © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" В итоге, вдоволь наигравшись, тигрята присоединились к ленивому отдыху матери /

"Сохранить амурского тигра для будущих поколений"

Это девиз центра "Амурский тигр", перед которым стоит важная задача – увеличить популяцию тигра. "Программными документами поставлена цель достижения к 2021 году численности в 700 особей. Такая цифра комфортна как для природы, так и для человека. У нас все получится, так как у нас есть эффективная команда, друзья и спонсоры", – рассказал Константин Чуйченко.

Центр также планирует в будущем заняться и другими зверями, находящимися под угрозой исчезновения. "Пока мы сосредотачиваем усилия на охране амурского тигра, в будущем, возможно, доберемся и до других животных", – сообщил Чуйченко. Руководитель центра отметил, что АНО "Центр "Амурский тигр" значительно продвинулась в природоохранной и просветительской деятельности, и успешным примером является фильм Сергея Ястржембского "Тигры и люди".