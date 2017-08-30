Фильм-расследование "Тигры и люди" представили в Москве

13:1930.08.2017
(обновлено: 13:23 30.08.2017)
13760
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В кинотеатре "Москва" 29 августа состоялась премьера фильма "Тигры и люди". Мероприятие было приурочено к Дню амурского тигра в России и прошло при участии председателя наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константина Чуйченко и других почетных гостей.
Основной темой фильма-расследования стал поиск ответа на вопрос, почему люди убивают главного хищника нашей страны, ведь издревле на Дальнем Востоке России, на который приходится 95% ареала тигра, почитали этого великого зверя. Аборигены – удэгейцы, нанайцы, орочи – считали большую кошку прародителем, воплощением духа предков. Ее также почитали как священную: люди боялись обидеть тигра, чтобы не навлечь на себя и близких большую беду.
Режиссер-документалист Сергей Ястржембский в картине "Тигры и люди" ищет истинные причины того, почему люди истребляют краснокнижного зверя, и проводит расследование, погружаясь в будни защитников-егерей и браконьеров.
Главная беда для тигра – это люди
Масштабный учет амурского тигра в 2015 году показал, что на Дальнем Востоке осталось около 540 особей этого вида. Цифра впечатляет, особенно по сравнению с 40-ми годами XX века, когда редких кошек оставалось всего 40. Заметную роль в увеличении популяции зверя сыграла АНО "Центр"Амурский тигр", созданная в 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина и Русского географического общества.
"С года создания центра "Амурский тигр" мы достаточно сделали для охраны амурского тигра. Прежде всего мы боролись с формированием криминального предложения. А сейчас подумали и решили, что надо бороться также и со спросом на дериваты амурского тигра. Эта идея отражена в фильме", – отметил Константин Чуйченко, выступая перед премьерой фильма "Тигры и люди".
Председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" также поблагодарил сотрудников охотнадзора, которые защищают дикую кошку. Действительно, егеря каждый день начинают с охраны природы и рискуют, когда идут в лес, чтобы бороться против вооруженных людей. В День амурского тигра в этом году центр "Амурский тигр" откроет в городе Уссурийске памятник, посвященный этой опасной профессии. Мемориал будет назван символично: "Хранители уссурийской тайги".
Амурская тигрица Лапа, живущая в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, впервые вывела на публику своих новорожденных котят.
В этом году Лапа родила тройню.
Амурская тигрица Лапа с детенышем в вольере Новосибирского зоопарка.
Тигрица выносит котенка из вольера на прогулку.
Масса тела новорожденного тигренка обычно колеблется в диапазоне от 700 до 1850 граммов.
Обычно тигрята, в отличие от домашних котят, рождаются уже зрячими.
В Новосибирском зоопарке амурские тигры содержатся с 1960 года. За это время здесь родилось более 50 тигрят.
Борьба с контрабандой
Из тигриных костей производят вино, называя его целебным. Тигриная шкура является талисманом благополучия. Тигриное мясо – деликатес. Из частей тел амурских тигров делают настойки, вытяжки и порошки, приписывая им некие лекарственные свойства. Последние исследования центра "Амурский тигр" ставят под сомнение эти традиции, распространенные на территории Китая. Основная идея фильма "Тигры и люди" состоит в том, что потребление подобных продуктов безнравственно.
Как отметил Константин Чуйченко, предварительные результаты исследований показали, что продукты из частей тел тигра не целебнее продукции из дериватов некраснокнижных и домашних животных.
Преступность не имеет национальности
20 амурских тигров ежегодно убивают браконьеры. Четыре года назад эта цифра превышала 50 особей – показатель снизился благодаря деятельности специалистов центра "Амурский тигр" и охотнадзора. Но проблема остается, и ее необходимо решать. Цель фильма "Тигры и люди" – показать невидимую для обывателей борьбу, которую ведут государство и силовые структуры с незаконным промыслом амурского тигра.
Директор дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, принимавший участие в создании документальной картины, убежден, что больших кошек убивают только ради коммерческой выгоды. "Группировки, которые занимаются незаконной добычей амурского тигра и его частей тела, – это граждане России и Китая, которые используют для своей выгоды предубеждения граждан КНР о том, что части тигра несут какую-то положительную энергию и излечивают от заболеваний. Существуют предубеждения, что тигры в неволе имеют меньшую ценность, чем тигры в дикой природе", – рассказал Арамилев. По мнению эксперта, браконьерство – явление социальное, и его невозможно искоренить, но силовым структурам каждый день приходится противостоять этому злу.
Одна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игрой
Сначала перед объективом фотоловушки показалась тигрица под номером T 7F
Затем два тигренка подошли вплотную к камере и несколько раз ударили ее лапами, словно поправляя угол обзора
Затем котята вступили в борьбу. Во время "схватки" они менялись ролями, играючи показывая кто тут главный
Как объясняют ученые, так они учатся общаться между собой и занимаются своеобразной физподготовкой, что очень важно для их развития
В ходе игры досталось и маме малышей
Сначала она обрушила на беспокойных отпрысков грозный рык, однако это никак не изменило ситуацию
Внимание озорников переключилось на нового соперника, что заставило их объединить силы
В итоге несколько воспитательных ударов по мордочкам разыгравшихся котят заметно остудили пыл юных хищников
В итоге, вдоволь наигравшись, тигрята присоединились к ленивому отдыху матери
"Сохранить амурского тигра для будущих поколений"
Это девиз центра "Амурский тигр", перед которым стоит важная задача – увеличить популяцию тигра. "Программными документами поставлена цель достижения к 2021 году численности в 700 особей. Такая цифра комфортна как для природы, так и для человека. У нас все получится, так как у нас есть эффективная команда, друзья и спонсоры", – рассказал Константин Чуйченко.
Центр также планирует в будущем заняться и другими зверями, находящимися под угрозой исчезновения. "Пока мы сосредотачиваем усилия на охране амурского тигра, в будущем, возможно, доберемся и до других животных", – сообщил Чуйченко. Руководитель центра отметил, что АНО "Центр "Амурский тигр" значительно продвинулась в природоохранной и просветительской деятельности, и успешным примером является фильм Сергея Ястржембского "Тигры и люди".
Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году
Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году
Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году
Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Март 2017 года
Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Апрель 2017 года
Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Май 2017 года
Тигрица Серьга, впервые отловленная в Уссурийском заповеднике в 2008 году
Фотография молодой тигрицы у маркировочного дерева в Уссурийском заповеднике примерно через неделю после получения ею травмы (рана на левом плече иногда еще кровит). Уссурийский заповедник
Молодая тигрица уходит от маркировочного дерева в Уссурийском заповеднике