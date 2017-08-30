Число обращений к Москальковой о свалках выросло почти вдвое в прошлом году

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Количество обращений граждан по поводу свалок мусора возле жилых территорий выросло почти в два раза в прошлом году по сравнению с 2015 годом, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Самое большое число обращений поступило из Москвы и Московской области, а также из Калужской, Кировской и Краснодарской областей и Удмуртской республики.

"К уполномоченному в прошлом году поступило почти в два раза больше обращений (чем в 2015 году), и это значит, что люди не хотят больше мириться с этой ситуацией", — отметила Москалькова на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам Москальковой, в обращениях люди сообщают, что вынуждены жить вблизи мусорных свалок, что вызывает дискомфорт и даже проблемы со здоровьем. Причиной тому — отсутствие налаженной системы переработки мусора.

"К сожалению, закрытие тех полигонов, за которые боролся уполномоченный по правам человека — и успешно боролся — оно дало обратную реакцию: эти полигоны закрыты, а новая система переработки не выстроена", — объяснила омбудсмен.

Она также сообщила, что 31 свалка мусора с истекшим сроком эксплуатации обнаружена в Ивановской области, а в Малоярославском районе Калужской области под переработку мусора выделяются земли сельхозназначения.

"Это высший цинизм по отношению и к природе, и к сельскому хозяйству, и к государству, и к правам человека", — заявила Москалькова. Она отметила, что держит ситуацию в данных регионах под контролем.