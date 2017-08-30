Васильева выступила за пятидневную учебную неделю для младших школьников

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на IV Общероссийском родительском собрании. 30 августа 2017

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на IV Общероссийском родительском собрании. 30 августа 2017

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева на Общероссийской родительском собрании выступила за пятидневную учебную программу для младших школьников.

Общероссийское родительское собрание проходит в среду в четвертый раз. Глава Минобрнауки отвечает на вопросы, волнующие родительскую общественность.

"Мое личное мнение, что малыши должны укладываться в 5 дней программы, а постарше могут учиться (в субботу)", — сказала Васильева, отвечая на вопрос о возможности учебы в российских школах по пятидневке.

Министр пояснила, что программу старших школьников действительно сложно уложить в пять учебных дней.

"Если вы хотите, чтобы была пятидневка, должно быть собрание педагогического коллектива, либо вы должны собраться общественной организацией (школы). Решение принимает школа. Родители принимают самое активное участие", — обратилась министр к родительской общественности.