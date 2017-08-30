Совет по правам человека и Минприроды заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) и Министерство природных ресурсов и экологии РФ заключили соглашение о сотрудничестве.

Председатель СПЧ Михаил Федотов и глава Минприроды Сергей Донской подписали документ в среду в рамках специального заседания СПЧ, посвящённого проблемам утилизации мусора. Соглашение о взаимодействии предполагает, в том числе "проведение совместных мероприятий для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес".

Глава СПЧ подчеркнул, что проблема сбора и утилизации отходов серьёзная — ее решение потребует совместных усилий и государства, и общества.

"На мой взгляд, это не только проблема охраны природы, но это и проблема формирования повседневной культуры нашего общества. Недавно видел на улице плакат: нарисована свинья, которая выбрасывает мусор на улицу. Очень точно. Так вот, давайте сделаем так, чтобы таких свиней в нашем обществе не было. А это не может сделать государство, это может сделать только гражданское общество", — заявил Федотов.

Глава Минприроды также отметил, что право на качественную окружающую среду — и право, и ответственность. "Эта тема обоюдная: когда мы говорим, что имеем право на качественную окружающую среду, но при этом имеем обязанности и обязательства перед природой в том, чтобы ее охранять, сохранять, передавать дальше поколениям, которые будут жить в этой среде", — пояснил Донской.