Васильева заявила о проблеме преподавания иностранных языков в школах

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время посещения московского Центра образования №548 Царицыно перед проведением IV Общероссийского родительского собрания. 30 августа 2017

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время посещения московского Центра образования №548 Царицыно перед проведением IV Общероссийского родительского собрания. 30 августа 2017

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки России Ольга Васильева заявила о проблеме в системе преподавания иностранных языков в российских школах.

"Нам что-то надо менять в преподавании иностранных языков в российской школе. То количество времени, которое уделено на английский язык, мы должны хорошо говорить, писать, читать и понимать", — сказала Васильева на Общероссийском родительском собрании.

По ее словам, большое количество уделенных часов на изучение иностранного языка не дает должного результата.

Министр также отметила, что английский язык является языком международного общения, поэтому тот, кто его не знает, теряет очень многое.

Общероссийское родительское собрание проходит в среду в четвертый раз. Глава Минобрнауки отвечает на вопросы, волнующие родительскую общественность.