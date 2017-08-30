Васильева заявила о проблеме преподавания иностранных языков в школах

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки России Ольга Васильева заявила о проблеме в системе преподавания иностранных языков в российских школах.
По ее словам, большое количество уделенных часов на изучение иностранного языка не дает должного результата.
Министр также отметила, что английский язык является языком международного общения, поэтому тот, кто его не знает, теряет очень многое.
Общероссийское родительское собрание проходит в среду в четвертый раз. Глава Минобрнауки отвечает на вопросы, волнующие родительскую общественность.