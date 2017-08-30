Семье пожарного, погибшего на казанском заводе, вручили орден Мужества

КАЗАНЬ, 30 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник передал орден Мужества матери погибшего в марте этого года пожарного Эдуарда Илларионова, сообщает пресс-служба главы республики.

Начальник караула специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России Эдуард Илларионов указом президента России был награжден орденом Мужества посмертно. Он получил тяжелые травмы во время тушения крупного пожара в складском здании Казанского порохового завода, который произошел 24 марта этого года, и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

"Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, орденом Мужества посмертно награжден капитан внутренней службы, начальник караула специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России Эдуард Илларионов. Рустам Минниханов передал награду его матери Илларионовой Фаине Сергеевне", — говорится в сообщении.

Как уточняет главное управление МЧС России по Татарстану, первым к месту пожара прибыло подразделение специальной пожарно-спасательной части №3, возглавляемое Илларионовым. Офицер поставил задачу личному составу караула проложить магистральную линию, установить пожарные автомобили на водоисточники и провести боевое развертывание с учетом существующей для данного здания угрозы взрыва. Осознавая существующую опасность, капитан Илларионов оставил личный состав на безопасном расстоянии и принял решение лично провести разведку в опасной зоне. Во время проведения разведки в здании произошел взрыв, в результате которого Илларионов получил тяжелые травмы.

"Мужественные и решительные действия офицера обеспечили эффективный ход тушения пожара, позволили не допустить массового травмирования и гибели личного состава пожарно-спасательных подразделений и сотрудников объекта. Возглавляемое им подразделение сыграло решающую роль в прекращении распространения огня и дальнейшей ликвидации пожара", — отмечает ГУМЧС России по Татарстану.

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