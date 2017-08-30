Семье пожарного, погибшего на казанском заводе, вручили орден Мужества

КАЗАНЬ, 30 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник передал орден Мужества матери погибшего в марте этого года пожарного Эдуарда Илларионова, сообщает пресс-служба главы республики.
Начальник караула специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России Эдуард Илларионов указом президента России был награжден орденом Мужества посмертно. Он получил тяжелые травмы во время тушения крупного пожара в складском здании Казанского порохового завода, который произошел 24 марта этого года, и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
"Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, орденом Мужества посмертно награжден капитан внутренней службы, начальник караула специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России Эдуард Илларионов. Рустам Минниханов передал награду его матери Илларионовой Фаине Сергеевне", — говорится в сообщении.
"Мужественные и решительные действия офицера обеспечили эффективный ход тушения пожара, позволили не допустить массового травмирования и гибели личного состава пожарно-спасательных подразделений и сотрудников объекта. Возглавляемое им подразделение сыграло решающую роль в прекращении распространения огня и дальнейшей ликвидации пожара", — отмечает ГУМЧС России по Татарстану.