Московских водителей просят внимательно выбирать места парковок 1 сентября

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Автомобилистов в российской столице призвали внимательнее выбирать места парковки в День знаний, сообщили в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства (АМПП) в среду.

"В День знаний в образовательных учреждениях пройдут праздничные мероприятия. В школы, гимназии и лицеи придет большое количество учеников и их родителей. Мы призываем водителей соблюдать правила остановки и стоянки, оставлять свои транспортные средства только в разрешенных местах", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что неправильно припаркованные машины создают угрозу безопасности для школьников, снижают видимость при переходе дороги и могут привести к ДТП.

В День знаний в городе усилят контроль за соблюдением правил парковки у образовательных учреждений, особенное внимание будет уделяться автомобилям без номеров либо с прикрытыми номерами. Эти машины также могут угрожать безопасности москвичей или быть причастными к противоправной, в том числе террористической деятельности. Такие автомобили будут перемещать на спецстоянки для проверки.