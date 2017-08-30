Васильева: нужно снимать излишние требования к перевозке детей на отдых

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила за отмену излишних требований к правилам перевозки детей к местам отдыха, в частности, поездами дальнего следования, по ее мнению, в следующем году излишней регламентации уже не будет.

Васильева принимает участие в Общероссийском родительском собрании, которое проходит в четвертый раз. Министр накануне Дня знаний отвечает на вопросы, волнующие родителей. В частности, был поднят вопрос о правилах обеспечения питания детей при перевозке поездами дальнего следования к местам отдыха. Так, например, встает проблема о дороговизне питания, так как согласно регламенту ребенок должен питаться исключительно в вагоне-ресторане.

"Я считаю, что излишние требования нужно снимать. Нужно просто улучшать возможность нашего существования. Мы над этим работаем. Я тоже считаю, что строгая регламентация, она излишняя. Я думаю, что в следующем году этой излишней регламентации уже не будет", — сказала Васильева.