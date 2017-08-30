Соцобъекты района Приамурья подключены к резервному электроснабжению

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг — РИА Новости. Социально значимые объекты Селемджинского района Амурской области, где введен режим ЧС после того, как мокрый снег и ветер нарушили электроснабжение нескольких сел и транспортное сообщение, подключены к резервным источникам питания, информирует Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

Как сообщалось ранее, мокрый снег и ветер прошедшей ночью стали причиной отключения двух ВЛ 35 кВ, без электроснабжения остались поселки Токур, Златоустовск, Ольгинск, Ульген, районный центр — Экимчан — из-за повреждения в муниципальных сетях остался без электричества вечером 29 августа. По предварительной информации, причиной отключения двух высоковольтных линий стал мокрый снег и падение деревьев, во время дождя произошло переувлажнение почвы, деревья под тяжестью мокрого снега были повалены с корнем.

Непогода также нарушила автосообщение по дорогам местного значения.

"Ведется обследование линий линий электропередачи, расчистка дорог силами бригад в количестве 104 человек, 25 единиц техники. На социально значимых объектах и объектах жизнеобеспечения населения функционирование не нарушено за счет резервных источников питания. Ориентировочное время окончания работ — к ночи 30 августа", — сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ. Ранее ГУМЧС по области сообщало, что электроснабжение в селах Селемджинского района будет ориентировочно восстановлено к 17.00 местного времени (11.00 мск).

Центр ГЗ и ПБ уточняет, что для обследования ЛЭП решено привлечь вертолет, для организации связи и оказания помощи бригадам по расчистке дорог принято решение отправить в Селемджинский район оперативную группу в составе 30 человек — это специалисты Амурской авиабазы и пожарной части №54 поселка Февральск.