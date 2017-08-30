Васильева рассказала о важности единого образовательного пространства

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на селекторном совещании, посвященном готовности системы образования к началу учебного года. 28 августа 2017

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на селекторном совещании, посвященном готовности системы образования к началу учебного года. 28 августа 2017

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева назвала единое образовательное пространство главной частью национальной безопасности России.

"Единое образовательное пространство — это главная часть национальной безопасности", — сказала Васильева на Общероссийском родительском собрании.

Общероссийское родительское собрание проходит в среду в четвертый раз. Министр накануне Дня знаний отвечает на вопросы, волнующие родительскую общественность.

Ранее во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным был поднят вопрос об отсутствии в России единого образовательного пространства, что создает дополнительные проблемы для обучения школьников. Президент заявил, что можно подумать об использовании опыта СССР, когда в школах действовал единый базовый учебник.