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Общество

Новый ТВ-сезон: Малахов на "России 1", Олешко на НТВ, "Физрук" и другое

11:3830.08.2017
(обновлено: 11:45 30.08.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБаннер Первого канала на здании телецентра Останкино. Архивное фотоБаннер Первого канала на здании телецентра Останкино. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Новый телесезон этой осенью богат на сенсации и премьеры: Андрей Малахов перешел с Первого канала на "Россию 1", Александр Олешко выступит в качестве ведущего шоу на НТВ, а Юлия Меньшова вместе с Максимом Галкиным могут стать ведущими "Сегодня вечером". Также телезрителей ждут проекты "Старше всех" и "Успех", русская адаптация "Доктора Хауса", сериал "Беглец" с Иваном Охлобыстиным и новый сезон "Физрука".

Старше всех

Одной из главных сенсаций этого сезона стал уход с Первого канала телеведущего Андрея Малахова. Он вел на канале программы "Пусть говорят" и "Сегодня вечером". С середины августа программу "Пусть говорят" ведет Дмитрий Борисов. Ведущий "Сегодня вечером" пока не определен, но источник РИА Новости сообщал, что на его роль претендуют актриса Юлия Меньшова, программу которой "Наедине со всеми" решили закрыть, и юморист Максим Галкин.

Еще одним сюрпризом стало закрытие программы с Тимуром Кизяковым "Пока все дома", которая выходила на Первом с 1992 года, — в новом сезоне ее на канале уже не будет.

Юлия Меньшова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Первый канал объяснил, почему закрывается "Наедине со всеми" Меньшовой
В сентябре зрителей Первого канала ждет новый сезон популярного музыкального шоу "Голос". В креслах наставников в этот раз "золотой состав" — Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.

Также на канале будет запущен новый проект "Старше всех!", героями которого станут "молодые душой" экстраординарные гимнасты, повара, артисты, певцы, гримеры, силачи, танцовщики, а может даже токари и путешественники в возрасте 55+. "Бабушки и дедушки, чьи истории напоминают нам, что возраст — бесценное богатство, которое только помогает жить", — говорится в анонсе шоу талантов.

В эфир выйдет и новый сезон проекта о самых талантливых детях страны — "Лучше всех!". После летних каникул вернутся программы "Модный приговор" и "Вечерний Ургант".

Сезон будет богат и на премьеры многосерийных фильмов – так, канал покажет сериал "Троцкий" с Константином Хабенским, новый сезон "Мажора", телефильмы "Комиссарша", "Светлана", исторический сериал "Золотая орда", детективную мелодраму "Гостиница "Россия" и многие другие.

Малахов в Прямом эфире

Главной премьерой телеканала "Россия 1" в новом сезоне стал запуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". О том, что изменится в ток-шоу с приходом Малахова, на канале пока держат в секрете, однако отмечают, что истории и расследования, ставшие визитной карточкой программы, "никуда не денутся".

Российский журналист, телеведущий, известный деятель Рунета, продюсер документальных проектов Дмитрий Борисов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Ведущим нового выпуска программы "Пусть говорят" выступил Дмитрий Борисов
С 3 сентября в эфире стартует новый сезон шоу "Удивительные люди" о неординарных людях с уникальными способностями. На этот раз, отмечают организаторы, проект выходит на новый международный уровень: помимо конкурсантов из России и стран СНГ зрителей ждет встреча с удивительными людьми всех возрастов со всего мира.

В первые сентябрьские выходные в сетку вернутся информационные проекты канала — "Вести недели" с Дмитрием Киселевым и "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Вскоре, добавляют на канале, начнутся съемки нового сезона детского конкурса "Синяя птица", ведущей по-прежнему выступит Дарья Златопольская.

Также в новом сезоне зрителей "России 1" ждут многочисленные кино- и сериальные премьеры, среди которых, в частности, многосерийный фильм Владимира Хотиненко "Демон революции", первая официальная адаптация культового американского сериала "Доктор Хаус" — "Доктор Рихтер", сериал "Черная кровь" и продолжение знаменитого детективного сериала "Тайны следствия".

© РИА Новости / Максим БогодвидТелеведущий Андрей Малахов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Телеведущий Андрей Малахов

Олешко на НТВ и много сериалов 

Совсем скоро в эфире НТВ стартует новый масштабный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы", вести его будет артист Александр Олешко, который ранее был ведущим нескольких шоу на Первом канале. Проект призван помогать детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальный мир. Юных танцоров, которые будут выступать соло, в паре или коллективом, будут обучать лучшие хореографы страны.

Главными героями нового шоу о путешествиях — "Пора в отпуск" — станут семьи, которым давно пора в отпуск, а причиной тому могут быть кризис в отношениях, отсутствие отдыха или усталость от повседневности. Семейные психологи разработают для участников индивидуальные туристические программы, которые помогут решить накопившиеся проблемы.

Еще одна премьера — "Квартирник НТВ" — камерные концерты культовых артистов, на которые сложно попасть в реальной жизни. Зрители канала смогут услышать живое исполнение хитов от легендарных музыкантов и узнать истории об изнанке музыкального мира, вести шоу будет музыкант Евгений Маргулис.

Новая программа "Как в кино" будет посвящена историям, похожим на сюжеты из известных блокбастеров, но произошедшим в реальной жизни с обычными людьми.

Канал также предложит зрителям путешествие в прошлое, к началу звездной биографии знаменитых людей — телевизионный документальный цикл "Малая земля". Герои программы — известные актеры и музыканты — впервые расскажут широкой аудитории семейные тайны, которые долгое время скрывали.

Второй сезон уже ставшего популярным международного детского вокального конкурса "Ты супер!", выйдет в эфир НТВ весной 2018 года.

Логотип передачи Пока все дома
Работавшая над "Пока все дома" компания снимет еще 100 сюжетов о сиротах
В сетке по-прежнему останутся "визитные карточки" канала, среди которых, в частности, информационная программа "Сегодня", программа "Центральное телевидение", "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой, авторский проект "Поздняков", а также программы об образе жизни, благодаря которым НТВ лидирует среди других каналов в выходные дни в утреннее и дневное время. Это "Квартирный вопрос" и "Дачный ответ", "Первая передача", "Главная дорога", "Чудо техники", "Поедем, поедим! с Джоном Уорреном" и многие другие.

Новый телесезон НТВ будет богат и на новые сериалы. В эфир выйдут сериалы "Актриса", сценарий к которому написала Маргарита Симоньян, а режиссером выступил Тигран Кеосаян, в главной роли Катерина Шпица; "Хождение по мукам" по одноименному роману Алексея Толстого к 100-летию Октябрьской революции с Юлией Снигирь и Анной Чиповской, "По ту сторону смерти" (в ролях Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова), "Мост" (Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков), "Обратный отсчет" (Юрий Колокольников), "Шуберт" с Алексеем Воробьевым, "Победители" с Никитой Панфиловым, "Казнить нельзя помиловать" с Марией Кожевниковой, "Декабристка" со Светланой Ивановой, "Неуловимые" с Оксаной Фандерой, а также "Юбилейный встречный" с Владимиром Машковым и многие другие.

Телеканал покажет и новые сезоны и серии популярных сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Мухтар. Новый след", "Невский", "Морские дьяволы" и других.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер и телеведущий Александр Олешко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер и телеведущий Александр Олешко

Отечественные и мировые детективы

Зрителей телеканала "ТВ Центр" в новом сезоне ждут "британско-шведский колорит, дама-детектив Людмила Чурсина и умная диссертация Валерия Меладзе", отметили на канале.

Так, на экран вернется известный детектив Джон Барнаби — осенью состоится премьера 18 и 19 сезонов сериала "Чисто английское убийство". Также традицию английских детективов на "ТВ Центре" продолжит и новый британский сериал "Гранчестер". Еще одна премьера канала — шведский детектив "Преступления страсти".

Зрителей канала ждут не только зарубежные детективы — в сентябре начнется показ новых отечественных художественных фильмов и сериалов. У ТВ Центра "есть достойный ответ мисс Марпл и мисс Фишер – элегантная дама-детектив Екатерина Власова в исполнении Людмилы Чурсиной" в цикле "Чисто московские убийства".

Кроме того, каждую пятницу телеканал будет представлять по новому двухсерийному фильму: "Воспитание и выгул собак и мужчин", "Двенадцать чудес", "Храбрые жены", "Исповедь недоступной красавицы", "Люблю тебя любую" и другие. Телезрителей ждут и четырехсерийные проекты, в частности, по детективам Татьяны Устиновой – "Где-то на краю света" и "Ждите неожиданного", а также продолжения фильмов "Моя любимая свекровь", "Все к лучшему".

В эфир уже с конца августа стали выходить новые выпуски ток-шоу "Право голоса" из обновленной студии, а скоро вернутся и программы "Право знать!" и "Красный проект". Также телезрителей ждут новые программы из циклов "Мой герой", "Без обмана", "Линия защиты", "Осторожно, мошенники!", "Прощание", "Хроники московского быта", "10 самых…", премьерные выпуски "Естественного отбора" и "Приюта комедиантов" и другие проекты.

© Fotolia / DemianНабор детектива
© Fotolia / Demian
Набор детектива

Новый "Успех"

СТС готовит к запуску масштабное вокальное шоу "Успех", аналогичное американскому телешоу American Idol. Уже в первом выпуске телезрители вместе с тремя звездными наставниками выберут четырех вокалистов, которые получат все инструменты, чтобы покорить шоу-бизнес своими силами. "Их ждут всероссийская известность, жизнь в роскошном доме и деньги на создание альбомов и клипов, но всего этого они могут лишиться в любой момент. Ведь каждую неделю не менее яркие и талантливые исполнители пойдут на все, чтобы сбросить новых звезд с музыкального Олимпа и занять их место", — отмечают создатели шоу.

Также зрителей канала ждет новый сериал "Ивановы-Ивановы" об однофамильцах, узнавших о том, что их детей перепутали в роддоме, и возвращение сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" с новыми героями, новой хоккейной лигой, новыми приключениями и новыми романами.

В эфир также выйдет первый комедийный сериал о космосе "Команда Б". Покорять просторы Вселенной в новом проекте будут среди прочих Владимир Яглыч, Михаил Ефремов, Настасья Самбурская и Оскар Кучера. Их героев ждут "серьезные испытания в невесомости, полеты на истребителях, вращения в центрифуге и даже встречи с инопланетянами".

Еще одна премьера — многосерийная драмеди "Психологини" о трех экспертах в юбках, которым самим требуется помощь.

© Фото : предоставлено пресс-службой СТСВ этом сезоне канал СТС сделал на "Молодежку" основную ставку
© Фото : предоставлено пресс-службой СТС
В этом сезоне канал СТС сделал на "Молодежку" основную ставку

Обновленный Comedy Club и Физрук

ТНТ сделал ставку на четверг — в эфир уже начало выходить комедийно-музыкальное шоу "Студия СОЮЗ", в котором звездных гостей "погружают в мир изощренной русской эстрады". Сразу после него — новые выпуски популярного проекта "Импровизация".

Также с конца августа заработал "Открытый микрофон" — по словам создателей проекта, это не просто шоу талантов, "а реальный социальный лифт, поднимающий новых героев юмора на высоты стендапа". По условиям, победитель сезона становится новым постоянным комиком шоу Stand Up.

В эфире уже стартовал четвертый сезон шоу "ТАНЦЫ". Новые декорации, новая графика, в шоу появляется новый наставник: вместо Егора Дружинина, покинувшего шоу в конце прошлого сезона, набирать свою команду будет хореограф Татьяна Денисова.

Создатели Comedy Woman представили на ТНТ свой новый комедийный проект — Love is. Это пять разных историй о пяти совершенно непохожих друг на друга женщинах. В проекте участвуют актрисы Наталья Еприкян, Екатерина Варнава, Марина Федункив, Мария Кравченко, Татьяна Морозова.

Разгадать самые запутанные мистические истории попытаются в новых выпусках программы "Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших". Кроме того, в конце сентября стартует восемнадцатый сезон "Битвы экстрасенсов".

Зрителей ТНТ ждут новые выпуски шоу "Где логика?", "Однажды в России", Stand Up и Comedy Club, продюсеры которого обещают "революционные изменения", а также возвращение сериала "Ольга" и новый сезон комедии "Физрук".

© Фото : предоставлено пресс-службой Comedy ClubПавел Воля выступает на сцене Comedy Club
© Фото : предоставлено пресс-службой Comedy Club
Павел Воля выступает на сцене Comedy Club

РЕН ТВ

РЕН ТВ в новом сезоне приготовил премьеру новых серий программы "Загадки человечества" с путешественником и религиоведом Олегом Шишкиным. Зрителей ждут путешествия в места, которых нет на карте, загадки опасных реликвий и таинственных пророчеств.

Также будут показаны новые документальные спецпроекты по пятницам — первые из них "Одержимые: доказательства дьявола" и "Вся правда о настоящих колдунах". В эфир выйдут новые выпуски программ "Минтранс", посвященной всем видам транспорта и тому, как ими пользоваться, "Ремонт по-честному" и "Самая полезная программа" про ЗОЖ.

Также в этом году РЕН ТВ покажет комедийный сериал "Беглец" с Иваном Охлобыстиным в роли афериста и весельчака Миши.

В эфир продолжат выходить проекты "Тайны Чапман", "Самые шокирующие гипотезы", "Водить по-русски", "Смотреть всем!", "Территория заблуждений", "Засекреченные списки".

© Фото : предоставлено телеканалом РЕН ТВТелеканал РЕН ТВ в новом фирменном стиле
© Фото : предоставлено телеканалом РЕН ТВ
Телеканал РЕН ТВ в новом фирменном стиле
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