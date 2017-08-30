Школа-интернат МГУ является примером для всех регионов, считает Садовничий

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Школа-интернат МГУ, ставшая лидером в рейтинге школ по конкурентоспособности выпускников, является примером для будущих новых школ, которые должны открываться в каждом регионе РФ, считает ректор МГУ Виктор Садовничий.

Как сообщила пресс-служба МГУ, рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) подготовило третий ежегодный рейтинг 200 лучших школ России. В его рамках впервые был составлен список топ-50 школ по конкурентоспособности выпускников – перечень школ, выпускники которых имеют наиболее высокие шансы на поступление в лучшие вузы страны. Исследование проводилось на основании эксклюзивных данных, которые предоставили агентству университеты из топ-20 рейтинга RAEX. Всего были обработаны сведения о поступлении более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ. Специализированный учебно-научный центр — школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ занял первое место.

"Наш пример берут за образец, открывая новые школы в регионах России и за рубежом. Именно это отмечает высочайший уровень нашей школы. Еще раз отмечу, что очень важно вернуться к вопросу о создании школ-интернатов для одарённых детей в каждом регионе Российской Федерации. В своё время они просто развернули в нужном направлении нашу систему школьного образования" — приводятся в сообщении пресс-службы слова Садовничего.

По словам ректора, за 54 года школа-интернат имени А.Н. Колмогорова (СУНЦ МГУ) выпустила более трёх тысяч кандидатов и докторов наук, десятки академиков. Многие выпускники стали профессорами МГУ. Известные представители деловых кругов и бизнеса окончили эту школу. В прошлом году в МГУ также открылась Университетская гимназия для одаренных.