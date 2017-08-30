Музей космонавтики обучит школьников основам электротехники

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученики средней школы могут поступить в инженерный центр Музея космонавтики. Набор осуществляется на программы конструкторского бюро "Восток" и клуба "Космический отряд", сообщает mos.ru.

Курс в бюро "Восток" длится 3 года и включает в себя обучение основам электротехники, компьютерного программирования и 3D-моделирования, а также монтирование радиодеталей, работу на макетной плате, чтение и составление принципиальных электрических схем.

За один год в клубе "Космический отряд" школьников научат основам астрофизики и космонавтики, инженерно-конструкторской деятельности и истории развития отечественной космической техники, созданию моделей и проектированию различных технических устройств.

Вступительные испытания будут проводиться 2, 3 и 10 сентября.