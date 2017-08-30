В День города в Москве пройдет фестиваль лучших товаров

Жители и гости Москвы во время празднования Дня города. Архивное фото

Жители и гости Москвы во время празднования Дня города. Архивное фото

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Продукцию свыше 50 регионов РФ и зарубежных стран представят на фестивале в Москве, который пройдет в честь Дня города, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он рассказал, что в этом году концепция торговли на фестивале включает два больших направления: большой ассортимент продукции с символикой Москвы, поскольку празднуется День города, и лучшие товары из регионов.

"Издавна российские города привозили в Москву, на ярмарки и гулянья, самые качественные и необычные товары. В фестивале, посвященном 870-летию Москвы, примут участие более 50 регионов России, представители Республики Беларусь, Узбекистана, Армении, Грузии", — сказал Немерюк.

Участниками станут предприятия народно-художественных промыслов, среди них филимоновская, петроская, ковровская игрушки, дулевский и гжельский фарфор, вологодские и елецкие кружева, оренбургские и павлопосадские платки, микляихское литье.

День города столица в этом году отпразднует 9 и 10 сентября.

Полный текст интервью с Алексеем Немерюком читайте на сайте Ria.ru >>