Ветераны из Британии и США посетят Петербург

Один из ветеранов союзных армий Северных конвоев на праздновании 75-летия со дня прихода в Архангельск первого союзного конвоя Дервиш. Архивное фото

Один из ветеранов союзных армий Северных конвоев на праздновании 75-летия со дня прихода в Архангельск первого союзного конвоя Дервиш. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Ветераны полярных конвоев и их потомки из Великобритании, США, Канады и Франции приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине прибытия в Россию конвоя "Дервиш", сообщает городской комитет по внешним связям.

Арктические (полярные) конвои ─ специальные формирования судов с грузами и кораблей охранения, создававшиеся в годы Второй мировой войны союзниками СССР для обеспечения их переходов из портов Северной Атлантики в советские северные порты и обратно. Всего за годы войны в сложнейших условиях и под вражеским огнем в советские порты прибыл 41 конвой.

"С 30 августа по 3 сентября состоится визит в Санкт-Петербург делегации ветеранов полярных конвоев и их потомков из Великобритании, США, Канады и Франции, приуроченный к 76-летию прибытия в Россию конвоя "Дервиш", — говорится в сообщении.

Ветераны, прибывшие из стран антигитлеровской коалиции, 31 августа примут участие в торжественном митинге и церемонии возложения цветов к монументу "Памяти моряков полярных конвоев 1941-1945", 1 сентября – в Международной конференции "Значение полярных конвоев в общей победе союзников над фашистской Германией". В субботу в Морском соборе Кронштадта состоится панихида по погибшим морякам полярных конвоев.

Первый союзный конвой под кодовым названием "Дервиш" отправился из Исландии 21 августа 1941 года и прибыл в Архангельск 31 августа. Караван, состоявший из шести судов под флагами Великобритании и Голландии, доставил в порт важнейшие стратегические грузы, в том числе 3,8 тысячи глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей "Харрикейн", вспомогательное судно "Олдерсдейл" с топливом, а также 10 тысяч тонн каучука, 1,5 тонны форменных ботинок, олово, шерсть, инвентарь и оборудование. Прибытие первого конвоя в Советский Союз стало началом военной операции продолжительностью более 4 лет. В период с 1941 по 1945 год в Архангельск и Мурманск в сопровождении кораблей Великобритании пришло около 1,4 тысячи судов в составе 42 конвоев из различных стран.