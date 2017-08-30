В Советске завершили строительство газовой котельной по концессии

КАЛИНИНГРАД, 30 авг — РИА Новости. Строительство новой газовой котельной по концессии завершилось во втором по величине городе Калининградской области Советске, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Газовая котельная мощностью 80 МВт построена в рамках программы Фонда содействия реформированию ЖКХ. Софинансирование Калининградской области составило 84,6 миллиона рублей, концессионера – 107,5 миллиона. Необходимость строительство котельной возникла из-за высоких потерь в теплосетях, износа оборудования и аварийного состояния дымовой трубы ТЭЦ-10, обеспечивающей теплом город.

"Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил на создание современного теплоисточника в Советске беспрецедентную по сравнению с другими субъектами России сумму — 276 миллиона рублей. Строительство, которое осуществили за такие кратчайшие сроки, позволило нам не только избежать аварийной ситуации в городе, но и не допустить существенного повышения тарифов для жителей. Советск готов к предстоящему отопительному сезону", — сказал врио губернатора области Антон Алиханов, слова которого приводит пресс-служба.

По словам председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, "благодаря появлению в Советске газовой котельной, которую построили меньше чем за один год, около 20 тысяч жителей города будут регулярно обеспечены теплом".

"Признаюсь, что подобного объекта такого высокого качества я еще не видел. Уверен, что такие проекты обязательно нужно поощрять и поддерживать, чтобы все 40 тысяч советчан смогли в скором времени пользоваться теплом", — добавил Степашин.

Котельная будет запущена уже в этот отопительный сезон. Концессионное соглашение заключено с ООО "Спецгазавтоматика". Проектом предусмотрена установка котлов, предназначенных для работы на газе или легком нефтяном топливе. Ожидается, что, кроме экономического эффекта, работа котельной приведет к уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу и ограничит темпы роста тарифов на тепло.

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