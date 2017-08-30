В Москве впервые пройдет день открытых дверей в детских технопарках

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. 1 сентября столичные детские технопарки впервые проведут день открытых дверей. Посетителям покажут все исследовательские лаборатории и продемонстрируют, как действуют научные приборы. Также можно будет посетить мастер-классы по всем обучающим курсам, попробовать себя в робототехнике, нанотехнологиях, космонавтике, промышленном дизайне и записаться на интересующие программы, сообщает mos.ru.

Кроме того, дети смогут выбрать восьмимесячные курсы обучения, которые не нужно оплачивать.

"Мы решили организовать первый день открытых дверей детских технопарков — провести ребят по всем нашим лабораториям и вкратце рассказать о каждом направлении, чтобы они могли выбрать и записаться на понравившееся занятие", — рассказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

Вести занятия будут преподаватели Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского политехнического университета, Московского авиационного института, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Московского института геодезии и картографии.