В Московском зоопарке появится один из крупнейших в Европе инсектариев

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Московский зоопарк выбрал помещение для создания дома для насекомых, или инсектария, обустройство помещений и пополнение коллекции начнется в следующем году, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Мы планируем увеличить коллекцию насекомых зоопарка в два раза. В обновленной экспозиции будет представлено свыше 200 видов беспозвоночных. Дом насекомых Московского зоопарка станет одним из крупнейших в Европе", — сообщили порталу в пресс-службе Московского зоопарка.

Как добавили в пресс-службе, в проектировании инсектария Московскому зоопарку помогают специалисты "Мира насекомых", расположенного в японской префектуре Гунма, и "Эсаполиса" из итальянского города Падуя.

Отмечается, что инсектарий разместится в трехэтажном здании площадью более двух тысяч квадратных метров, которое находится на старой территории зоопарка. Это здание расположено между улицей Большая Грузинская и Зоологическим проездом. По данным портала, обустройство помещений дома для насекомых и пополнение коллекции начнется в 2018 году.

Сообщается, что в инсектарии будут жить редкие виды бабочек и жуков: геркулес и фрегат, жуки-светляки, муравьи-листорезы, разнообразные палочники, кузнечики, богомолы, а также пауки, скорпионы, многоножки и многие другие беспозвоночные. Кроме того, впервые за долгие годы в зоопарке появятся термиты, разнообразные осы и пчелы.

"В инсектарии планируется также разместить научные лаборатории для разведения и изучения беспозвоночных, в том числе редких российских и тропических видов, занесенных в Красные книги России и Международного союза охраны природы. Кроме научной работы, здесь будут проводить экскурсии для гостей зоопарка. Посетителей познакомят с работой специалистов-энтомологов в реальных условиях", — говорится в сообщении.