В Московском зоопарке появится один из крупнейших в Европе инсектариев

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Московский зоопарк выбрал помещение для создания дома для насекомых, или инсектария, обустройство помещений и пополнение коллекции начнется в следующем году, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как добавили в пресс-службе, в проектировании инсектария Московскому зоопарку помогают специалисты "Мира насекомых", расположенного в японской префектуре Гунма, и "Эсаполиса" из итальянского города Падуя.
Отмечается, что инсектарий разместится в трехэтажном здании площадью более двух тысяч квадратных метров, которое находится на старой территории зоопарка. Это здание расположено между улицей Большая Грузинская и Зоологическим проездом. По данным портала, обустройство помещений дома для насекомых и пополнение коллекции начнется в 2018 году.
"В инсектарии планируется также разместить научные лаборатории для разведения и изучения беспозвоночных, в том числе редких российских и тропических видов, занесенных в Красные книги России и Международного союза охраны природы. Кроме научной работы, здесь будут проводить экскурсии для гостей зоопарка. Посетителей познакомят с работой специалистов-энтомологов в реальных условиях", — говорится в сообщении.