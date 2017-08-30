С поборами в школах сталкивались 22% родителей, выяснили социологи

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. С незаконными требованиями администраций школ сдать деньги на школьные нужды сталкивались за последний год 22% родителей, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, расходы родителей к 1 сентября сокращаются, в этом году сбор одного ребенка в школу обошелся в среднем в 12,7 тысячи рублей – на 14% меньше, чем годом ранее.

"Большинство родителей/бабушек и дедушек детей школьного возраста (60%) говорят, что незаконных требований денег со стороны администраций школ в последний год не поступало. Факт подобных запросов подтверждают только 22%", — говорится в материалах опроса.

На основе ответов этих респондентов во ВЦИОМ подсчитали среднюю сумму, которую родители за последний год вынуждены были сдавать из-за таких требований. Наиболее значительной оказалась сумма сборов на ремонт здания школы (в среднем 872 рубля), наименьшие расходы повлекла оплата работы уборщиц (в среднем 90 рублей).

"Данные опросов подтверждают: государственная политика улучшения материально-технического обеспечения школ начинает приносить видимые плоды. Семьи школьников получают возможность немного сэкономить, а общество в целом получает важный сигнал о приверженности правительства принципам всеобщности среднего образования", — отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26-28 августа 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.