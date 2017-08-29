Почти 160 тысяч сотрудников МВД обеспечат безопасность в День знаний

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Почти 160 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и частных охранных организаций будут обеспечивать безопасность по всей стране в День знаний 1 сентября, сообщает во вторник пресс-центр МВД РФ.

"Всего обеспечивать безопасность в этот день будут почти 160 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей общественных формирований правоохранительной направленности и казачества", — говорится в сообщении.

Также в пресс-центре рассказали, что с участием полицейских проведены обследования помещений школ и других образовательных организаций по России. Результаты проверок направлены руководителям органов исполнительной власти субъектов и прокуратуры "в целях принятия необходимых мер по усилению антитеррористической и противокриминальной защищенности".

"Дополнительные проверки мест проведения торжественных мероприятий состоятся накануне Дня знаний с обязательным задействованием кинологов со служебными собаками", — подчеркнули в МВД.

Как сообщается в релизе, на заседании оперативного штаба под председательством первого замглавы МВД Александра Горового было обращено отдельное внимание на необходимость выявления детей, "которые в силу определенных социальных факторов не смогут пойти в учебные заведения". Информация о них будет доведена до высших должностных лиц субъектов, заключили в ведомстве.