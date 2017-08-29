Победительница "Ты супер!" поддержала друга в проекте "Ты супер! Танцы"

Победительница Ты супер! Валерия Адлейба поддержала друга в проекте Ты супер! Танцы

Победительница Ты супер! Валерия Адлейба поддержала друга в проекте Ты супер! Танцы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Победительница телешоу "Ты супер!" Валерия Адлейба стала одной из первых гостей международного проекта "Ты супер! Танцы", который проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Она приехала поддержать своего друга Леона Капбу, который представляет в конкурсе Абхазию.

Тринадцатилетний Леон Капба учится вместе с Лерой в школе-интернате города Очамчира. Они давно дружат, поэтому победительница вокального "Ты супер!" прилетела из Абхазии, чтобы поддержать Леона перед выступлением в танцевальном конкурсе.

"Я очень рада, что Леон представил наш абхазский народный танец, — сказала Валерия Адлейба. — Когда я увидела его на сцене, внутри меня все перевернулось, я почувствовала гордость за своего друга и свою страну — добрую, солнечную, гостеприимную!"

Леон рассказал Лере, что очень надеется на победу в конкурсе. Он занимается танцами с семи лет, выступает в составе детского хореографического ансамбля "Ерцаху" под руководством заслуженного артиста Абхазии и Южной Осетии Вианора Логуа, участвует в танцевальных фестивалях и конкурсах. Леон мечтает однажды представить народные танцы Абхазии на главной сцене России — в Кремлевском дворце.

"Все мои друзья говорят, что я обязательно пройду отборочные туры и даже одержу победу, но я пока не уверен", — говорит Леон.

Увидеть выступление Леона Капбы зрители смогут уже в эту субботу, 2 сентября, когда на телеканале НТВ стартует проект "Ты супер! Танцы".

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Участники конкурса — дети, оставшиеся без попечения родителей. Более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности.