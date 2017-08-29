С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону, сообщает городской комитет по социальной политике.
Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех районах Петербурга на базе комплексных центров социального обслуживания населения с 9.00 до 18.00. Помощь будет приниматься как от населения, так и от юридических лиц.
"Гуманитарный груз формируется из продуктов длительного хранения, детского питания, предметов личной гигиены. Также необходимы постельное белье, подушки, одеяла, одежда и обувь мужская, женская и детская всех размеров, посуда", — отмечают в комитете.