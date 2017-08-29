В Петербурге объявили сбор гумпомощи для пострадавших в Ростове-на-Дону

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону, сообщает городской комитет по социальной политике.

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех районах Петербурга на базе комплексных центров социального обслуживания населения с 9.00 до 18.00. Помощь будет приниматься как от населения, так и от юридических лиц.

"Гуманитарный груз формируется из продуктов длительного хранения, детского питания, предметов личной гигиены. Также необходимы постельное белье, подушки, одеяла, одежда и обувь мужская, женская и детская всех размеров, посуда", — отмечают в комитете.