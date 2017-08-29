МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Медицинские учреждения в России должны иметь возможность вводить у себя ставку специалиста по грудному вскармливанию, считает первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

Соответствующие предложения о введении должности консультанта по грудному вскармливанию во все родильные дома, детские поликлиники и отделения патологии детей раннего возраста прозвучали в ходе круглого стола в ОП РФ во вторник.

"Считаю, что подобные предложения все-таки должны носить рекомендательный характер. Ввести такую ставку повсеместно сегодня, конечно же, невозможно. Необходимо не обязывать, а дать возможность учреждениям вводить эти ставки на свое усмотрение", — говорит Зимова, ее слова приводит пресс-служба ОП РФ.

Она также отметила, что одно из прозвучавших в ходе круглого стола предложений — создать национальную программу по поддержке грудного вскармливания.

"Специалисты также отмечали, что нужна ратификация рекомендаций ВОЗ, чтобы производители смесей не могли своей рекламой переубеждать отказываться от грудного вскармливания", — добавила Зимова по итогам круглого стола.