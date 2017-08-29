Миронов поддержал идею создания медцентра в память о Докторе Лизе

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что поддерживает идею создания реабилитационного центра на основе Дома милосердия фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" и готов обращаться с соответствующими просьбами к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФ Владимиру Путину, передает пресс-служба партии.

Миронов во вторник посетил Дом милосердия, чтобы обсудить с руководством ряд вопросов.

"Самым лучшим памятником Доктору Лизе было бы создание здесь крупнейшего реабилитационного центра имени Елизаветы Глинки. Причем здесь столько корпусов, что можно открыть коммерческую клинику, которая за счет прибыли содержала бы уже все остальное", — цитирует Миронова пресс-служба.

"Я готов подключаться и буду ходатайствовать перед Сергеем Семеновичем Собяниным, я считаю, что тут уровень такой, что следует обратиться и к президенту РФ. Я уверен, что он поддержит, и будем этим заниматься", — добавил лидер эсеров.

В ходе визита парламентарий передал в дар Дому милосердия телевизор и другую бытовую технику, а также фрукты и кондитерские изделия.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.