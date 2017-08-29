МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Комиссия при президенте РФ по делам инвалидов считает, что программу "Доступная среда" необходимо продолжать и после 2020 года, выделив соответствующие субсидии в 2018-2019 годах, сообщает пресс-служба главы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который входит в состав данной комиссии.

"Участники сошлись в том, что реализацию программы "Доступная среда" необходимо продолжать и после 2020 года, а соответствующие субсидии выделять и в 2018-2019 годах, наряду с чем не прекращать работу по изменению отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями здоровья", – цитирует Нилова пресс-служба.

Депутат также отметил, что на заседании прозвучал ряд разных предложений, среди которых: наделение Роспотребнадзора дополнительными полномочиями, развитие интернет-торговли, адаптированной для инвалидов и прочее.

"В целом обмен мнениями подтвердил, что проблем в указанных сферах еще много, и со стороны государства, региональных и муниципальных властей меры принимаются недостаточно оперативно. Требуется и совершенствование законодательства", — добавил Нилов.