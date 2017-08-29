В Липецкой области около 120 тысяч учащихся пойдут в школы 1 сентября

ЛИПЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Почти 120 тысяч учащихся пойдут 1 сентября в школы Липецкой области, из них около 13 тысяч первоклассников, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"В 2017-2018 учебном году в школах региона будут учиться около 120 тысяч человек, из них первоклассников около 13 тысяч. В первую смену будут обучаться 90% школьников", — говорится в сообщении.

Для решения задачи перевода школьников в односменный режим и создания современной образовательной среды в регионе ведется строительство новых школ.

Так, новую школу на 800 мест строят в городе Задонске и в микрорайоне Елецкий города Липецка. В 2018 году планируется построить школы в городе Грязи и в Липецке. Также, 1 сентября этого года впервые прозвенит школьный звонок для детей новой школы в 29 микрорайоне города Липецка, которая рассчитана на 800 мест, отметили в пресс-службе.

В новом учебном году будет продолжена работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. Так, на базе созданного в 2017 году детского технопарка "Кванториум", оснащенного высокотехническим оборудованием, прошли обучение по дополнительными общеобразовательными программам научно-технической направленности уже 1,6 тысячи детей.

"Индивидуальный подход в работе с каждым юным гением, формирование креативного мышления и настрой на успех помогут вырастить хорошо образованное поколение, представители которого обеспечат процветание России", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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