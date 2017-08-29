В Москве пройдут памятные акции в День солидарности в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Памятные акции, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут в Москве 3 сентября в местах, где были совершены террористические акты, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Третьего сентября в местах совершения террористических актов в Москве: на Дубровке, на улице Гурьянова, возле дома №6 на Каширском шоссе, на проспекте Мира у станции метро "Рижская", в вестибюлях станций метро "Парк Культуры", "Автозаводская" и "Лубянка", в подземном переходе на Пушкинской площади и у гостиницы "Националь" на Тверской улице пройдут общественно-патриотические акции "Помнить, чтобы жизнь продолжалась", — сообщили в пресс-службе.

Акция также пройдет у монумента памяти воинам, погибшим в горячих точках, на Авиационной улице, а у памятника жертвам трагедии в Беслане на Солянке в 12.30 состоится ежегодная церемония возложения венков и "Митинг без слов".

Различные памятные акции пройдут и в московских парках. Например, в Народном парке на Юрловском проезде 2 сентября в 19.00 желающие смогут принять участие в акции "Свечи Беслана", 3 сентября в 17.00 в парке "Таганский" пройдет музыкально-поэтическая акция. Траурные богослужения, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут во всех храмах города.

Всего же до 10 сентября в столице пройдет около 200 различных мероприятий, приуроченных к этому дню: тематические лекции, круглые столы, просветительские акции, выставки, концентры-реквиемы, памятные спортивные турниры. В школах Москвы пройдут линейки и классные часы, уроки мужества "Живая память".