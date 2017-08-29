Госпрограмму расселения аварийного жилья выполнили на 95%, заявили в ЕР

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Государственная программа расселения аварийного жилья, которая завершается 1 сентября текущего года, выполнена на 95%, заявил координатор проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" Александр Сидякин.

"В настоящее время программа по расселению аварийного жилья, начатая в 2008 году, реализована на 95%. Завершили реализацию программ 14 субъектов Российской Федерации. То, что с момента принятия 185-ФЗ, по которому был создан Фонд содействия реформированию ЖКХ, было переселено миллион человек, это позитивный сигнал. Ведь можно сказать, что это население крупного города, такого как Уфа или Ростов-на-Дону. Сегодня можно оценить колоссальный масштаб программы, а также серьезные вложения со стороны государства", — цитирует Сидякина пресс-служба партии.

Он добавил, что около 40 регионов находятся на этапе завершения программы. "С 2019 года будет запущен постоянно действующий механизм переселения граждан из аварийного жилья. На переходный период продлена работа Фонда ЖКХ", – сказал Сидякин.