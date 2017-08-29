ФСИН впервые проведет акцию "День открытых дверей" в шести регионах

Фургон ФСИН у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве. Архивное фото

Фургон ФСИН у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России впервые проведет акцию "День открытых дверей" в шести регионах России и покажет родственникам осужденных, представителям властей, общественности и СМИ условия содержания заключенных, сообщает во вторник пресс-служб ведомства.

Подобных акций в истории уголовно-исполнительной системы (УИС) России еще не было. Она стартует 4-5 сентября во Владимирской области, после чего продолжится в Татарстане (11-12 сентября) и Удмуртии (18-19 сентября), Омской (25-26 сентября) и Томской областях (2-3 октября), Красноярском крае (9-10 октября).

"В программу мероприятий, которые будут проходить в каждом регионе, входят посещение учреждений УИС родственниками осужденных, представителями органов исполнительной власти, общественных организаций, средств массовой информации, проведение круглых столов, встреч с личным составом подразделений", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, акция преследует цель познакомить общество с историей уголовно-исполнительной системы, с современными условиями содержания заключенных в разных региона страны, с производственным потенциалом учреждений УИС, новыми формами воспитательной и психологической работы.

Кроме того, акция должна способствовать совершенствованию взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, привлечению внимания к деятельности ФСИН России, широкому обсуждению существующих проблем и путей их решения.

В рамках проведения акции на базе УФСИН России по Владимирской области 4 сентября состоится посещение тюрьмы №2 "Владимирский централ". Участники акции познакомятся с экспозицией музея истории тюрьмы, осмотрят режимную территорию учреждения, новый режимный корпус.