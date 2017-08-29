ФСИН впервые проведет акцию "День открытых дверей" в шести регионах

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России впервые проведет акцию "День открытых дверей" в шести регионах России и покажет родственникам осужденных, представителям властей, общественности и СМИ условия содержания заключенных, сообщает во вторник пресс-служб ведомства.
"В программу мероприятий, которые будут проходить в каждом регионе, входят посещение учреждений УИС родственниками осужденных, представителями органов исполнительной власти, общественных организаций, средств массовой информации, проведение круглых столов, встреч с личным составом подразделений", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, акция преследует цель познакомить общество с историей уголовно-исполнительной системы, с современными условиями содержания заключенных в разных региона страны, с производственным потенциалом учреждений УИС, новыми формами воспитательной и психологической работы.
В рамках проведения акции на базе УФСИН России по Владимирской области 4 сентября состоится посещение тюрьмы №2 "Владимирский централ". Участники акции познакомятся с экспозицией музея истории тюрьмы, осмотрят режимную территорию учреждения, новый режимный корпус.