В Москве ведут переговоры с церковью о судьбе храма Петра и Павла

МОСКВА, 29 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы ведут переговоры с римско-католической архиепархией Божией Матери о внесудебном урегулировании имущественного спора вокруг бывшего храма святых апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке, рассказали РИА Недвижимость во вторник в департаменте городского имущества.

Построенный в 1845 году храм Петра и Павла — один из старейших римско-католических храмов Москвы. Он был закрыт в 1920-е годы, после Великой Отечественной войны пострадавшее при бомбежке здание было перестроено под административные нужды. В разместился НИИ "Гипроуглемаш". В 1990-е годы католическая община пыталась вернуть себе здание, но безуспешно.

Весной 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск архиепархии к правительству столицы и признал четыре здания в Милютинском переулке, 18А имуществом религиозного назначения, подлежащим передаче католической епархии. Но правительство Москвы и департамент имущества подали на это решение апелляцию.

Как говорится в имеющемся в распоряжении редакции обращении генерального секретаря конференции католических епископов России, священника Игоря Ковалевского, правительство Москвы и департамент городского имущества 14 августа заявили о готовности идти на мировое соглашение, но через несколько дней изменили свою позицию.

В настоящее время судебные имущественные споры по поводу здания бывшего храма в Милютинском переулке отсутствуют, прокомментировали обращение в департаменте.

"Департамент ведет переговоры с римско-католической архиепархией Божией Матери в Москве по мирному урегулированию вопроса собственности", — добавили в ведомстве.