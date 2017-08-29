Создание новых лекарств и вакцин обсудят на конференции в Геленджике

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На конференции биомедицинских технологий "Биотехмед" в Геленджике обсудят вопрос создания новых лекарств, работу с вакцинами и другими иммунобиологическими препаратами, а также вопросы персонализированной медицины и персонализированного питания, сказал замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Конференция в Геленджике пройдет 14-15 сентября.

"(Обсудим) создание новых продуктов биотехнологических, это лекарства нового поколения с таргетным механизмом действия, когда мы четко знаем молекулу, которая действует на определенную мишень… Второе направление в лекарственной терапии — это дизайн индивидуальных препаратов. Мы сейчас уже стоим на пороге широкого внедрения в практику индивидуальных вакцин при онкологических заболеваниях, создания персонализированных лекарств для определенной патологии у конкретного человека. А чтобы это сделать, необходимо развивать соответствующее направление в диагностике", — сказал Краевой на пресс-конференции.

Он также отметил, что будут затронуты и многие другие вопросы, в том числе и создание вакцин, а также персонализированное питание.

"Мы сейчас прекрасно понимаем, что многие заболевания, особенно такие, как диабет, как эндокринные нарушения, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы — это в том числе результат неправильного питания", — добавил замминистра.

"Биотехмед" — главная площадка страны по обсуждению вопросов биотехнологической и биомедицинской отраслей, диалога между государством и бизнесом, определяющего развитие направления биотехнологий. Мероприятие объединяет в себе возможности как научной конференции в части экспертного обмена мнениями, так и экспозиционного пространства для актуальной и объективной оценки перспектив роста отрасли.