Часть Большой Невки у крейсера "Аврора" передали Минобороны

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Минобороны РФ в пользование сроком на 20 лет части Большой Невки площадью 9,8 тысячи квадратных метров рядом с крейсером "Аврора", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории реки Большая Невка, имеющую границы согласно приложению №1, для обеспечения обороны страны и безопасности государства… Часть акватории реки Большая Невка площадью 0,0098 квадратных километра предоставлена Минобороны России", — говорится в документе.

Согласно координатам, указанным в документе, данная часть акватории реки располагается у крейсера "Аврора".

В приложении №2 к документу также указывается, что условием пользования участком реки является обеспечение обороны страны и безопасности государства, возможность его использования физическими или юридическими лицами для других целей исключена. Среди условий пользования также указаны: содержание гидротехнических сооружений в исправном состоянии, осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, запрет на проведение работ, которые приведут к "изменению естественного водного режима" объекта.