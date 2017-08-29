Российские НКО выступили за упрощение порядка вывоза за рубеж гумпомощи

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские некоммерческие организации просят власти предоставить им льготы для вывоза за рубеж гуманитарных грузов, это необходимо для более оперативной доставки гумпомощи нуждающимся жителям горячих точек, заявила советник по правовым вопросам АНО "Русская гуманитарная миссия" Елизавета Макарова, основываясь на опыте деятельности этой организации в Палестине и в Сирии.

Макарова выступила на конференции "Гуманитарное сотрудничество общественных объединений в зонах вооруженных конфликтов и природных катастроф", которая прошла в рамках III Международного христианского форума в Москве.

"К сожалению, проблемы, с которыми приходится сталкиваться гуманитарным организациям, вывозящим гуманитарные грузы, связаны в том числе с таможенным оформлением этих грузов, потому что в настоящее время российские неправительственные, некоммерческие организации не имеют специальных льготных таможенных процедур для вывоза гуманитарных грузов", — сказала Макарова.

По ее словам, "Русская гуманитарная миссия" сейчас готовится выступить от лица отечественных некоммерческих гуманитарных объединений с инициативой "внести изменения в нормативно-правовые акты, позволяющие в более упрощенном порядке российским организациям вывозить за рубеж гуманитарные грузы".

В своей деятельности по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся жителям Сирии и Палестины организация активно взаимодействует с "фондом Доктора Лизы "Справедливая помощь", добавила представитель "Русской гуманитарной миссии".

В свою очередь выступившая на конференции президент Фонда святого апостола Павла Валентина Ланцева сообщила, что, начиная с 2011 года, участники фонда совершили 21 поездку в Сирию с гуманитарной целью. "Мы за это время отвезли в Сирию более 40 тонн груза, но это очень мало, это капля в море", — сказала она, уточнив, что в гуманитарную помощь входило продовольствие, детское питание и лекарства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>