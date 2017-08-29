Эксперт предложил создавать отдельные тюрьмы для вербовщиков террористов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Создание отдельных тюрем для вербовщиков террористических организаций позволит эффективнее бороться с угрозой терроризма, сказал РИА Новости генерал-лейтенант ФСБ в отставке, руководитель организации "Офицеры России" Александр Михайлов.

"Когда мы выявляем вербовщиков террористических организаций, в том числе ИГ* (организация запрещена в РФ), мы должны концентрировать их в одной зоне – тюрьме. Их необходимо изолировать от общеуголовного элемента", — сказал Михайлов.

По его словам, тюрьмы являются питательной средой для вербовки новых членов террористических организаций, которые теряют десятки тысяч бойцов в Сирии. По мнению Михайлова, изоляция вербовщиков позволит увеличить эффективность борьбы с терроризмом.

*Запрещенная в России террористическая организация