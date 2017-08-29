На Кубани рассказали о состоянии пострадавших при падении автобуса в море

На Кубани автобус с рабочими упал в море

На Кубани автобус с рабочими упал в море

КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости, Светлана Берило. Восемнадцать пострадавших при падении автобуса в воду в Краснодарском крае остаются в больницах, сообщили РИА Новости в минздраве Краснодарского края.

"В больницах края остаются 18 человек, 13 из которых находятся в ЦРБ Темрюка и пять — в Краевой клинической больнице №1 имени Очаповского", — сказал председатель ведомства.

В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море в Краснодарском крае. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из которых были госпитализированы. Как позже сообщили власти Темрюкского района, один из пострадавших, получивших тяжелые травмы, скончался в воскресенье в краевой больнице.

Следователи работают с изъятой документацией в ЗАО "Таманьнефтегаз" и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы. Водитель автобуса и индивидуальный предприниматель арестованы.