Удмуртские полицейские выявили судимости у 35 учителей

УФА, 29 авг – РИА Новости. Удмуртские полицейские перед началом учебного года нашли судимости у 35 сотрудников образовательных учреждений региона, в материалах дел будут разбираться в районных комиссиях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Удмуртской республике.

"В период подготовки к новому учебному году полицейскими было проверено по учетам свыше 11,5 тысяч работников образовательных учреждений, у 35 из них выявлено наличие судимостей. Материалы по данным работникам направлены в районные комиссии для разбирательств", — сообщил собеседник.

По данным ведомства, в день Знаний общественный порядок будут охранять около 1,5 тысяч полицейских. К обеспечению охраны порядка будет привлечено около 200 добровольных народных дружинников, сотрудников частных охранных организаций, казаков.

Кроме того за сутки до начала нового учебного года и непосредственно в День знаний полицейские со служебными собаками обследуют все помещения, строения и прилегающие к школам территории для предотвращения террористических актов. —0-