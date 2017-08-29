В СПЧ подсчитали, сколько российских детей может оставаться в Ираке и Сирии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Около 80 российских детей были вывезены в Ирак и Сирию и оказались в зоне вооруженного конфликта, их родственники в Чечне и Дагестане сейчас разыскивают их, сообщается во вторник на сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ).
"На встрече было 25-30 человек, разыскивающих своих внучат или племянников, вывезенных из России. В общем, речь шла о 80 детей, которых нужно вызволять из беды… Родственники пообещали в ближайшее время передать правозащитникам информацию о том, как, где и когда пропали несовершеннолетние", — говорится в сообщении на сайте.
Поиски родственников сирот начались после репортажа телеканала Russia Today из приюта в Багдаде. По информации телеканала, одна из девочек по имени Марьям заявила, что ее отец родом из Таджикистана. У местных чиновников нет возможности выйти на контакт с иракскими властями, и поэтому правоохранительные органы страны для установления личности находящихся в багдадском приюте таджикских сирот сотрудничают с посольством России в Ираке.
Отмечено, что встреча проходила "в рамках созданной под эгидой СПЧ рабочей группы, координирующей деятельность по вызволению маленьких россиян, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта".
Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что совет запросил у МИД РФ информацию о числе находящихся в Ираке российских детей, чьи родители решили примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*; он подчеркнул, что правозащитники будут делать все возможное, чтобы вернуть этих детей на родину.
*Террористическая организация, запрещенная в России