Москалькова создала рабочую группу по поддержке пострадавших в ЧС

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова создала рабочую группу по поддержке пострадавших в чрезвычайных ситуациях в ряде российских регионов.

Москалькова отметила, что проблема ЧС является очень острой, так как напрямую затрагивает право человека на жизнь. "Я со своей стороны сейчас создала рабочую группу по пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и пожарах, это и наводнения, это и сель, который сейчас в КБР сошел", — заявила омбудсмен РИА Новости.

Особое внимание, по ее словам, будет уделено проблемам получения компенсаций пострадавшими при ЧС. "Ликвидация последствий пока предусматривает очень сложный алгоритм действий, когда рассчитывается ущерб, согласовывается с МЧС, с главой субъекта, направляется в правительство, в Минфин, эти средства выделяются, и они направляются в субъект", — объяснила Москалькова, призвав Минфин и субъекты федерации разработать более простой способ назначения выплат пострадавшим.

Пожар в доме престарелых в Красноярске произошел в понедельник. В результате погибли три человека, еще одна женщина госпитализирована.

В Волгорадской области 23 августа обострилась ситуация с пожарами. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но 25 августа в регионе вновь возникли очаги природных пожаров в трех муниципальных районах. Совместными действиями МЧС и жителей региона удалось предотвратить распространение огня на жилые дома.

Пожар произошел 21 августа в частном секторе в Ростове-на-Дону. Огонь уничтожил порядка 120 домов, один человек погиб.

На город Тырныауз в Кабардино-Балкарии 14 и 15 августа сошли два селевых потока, угрожавших городу подтоплением. Первый поток снес пешеходный мост, с началом движения второго потока жители опасных районов были эвакуированы, никто не пострадал.