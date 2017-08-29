Москалькова создала рабочую группу по поддержке пострадавших в ЧС

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова создала рабочую группу по поддержке пострадавших в чрезвычайных ситуациях в ряде российских регионов.
Москалькова отметила, что проблема ЧС является очень острой, так как напрямую затрагивает право человека на жизнь. "Я со своей стороны сейчас создала рабочую группу по пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и пожарах, это и наводнения, это и сель, который сейчас в КБР сошел", — заявила омбудсмен РИА Новости.
Пожар в доме престарелых в Красноярске произошел в понедельник. В результате погибли три человека, еще одна женщина госпитализирована.
Пожар произошел 21 августа в частном секторе в Ростове-на-Дону. Огонь уничтожил порядка 120 домов, один человек погиб.
На город Тырныауз в Кабардино-Балкарии 14 и 15 августа сошли два селевых потока, угрожавших городу подтоплением. Первый поток снес пешеходный мост, с началом движения второго потока жители опасных районов были эвакуированы, никто не пострадал.