Апелляция подтвердила правомерность строительства жилья на территориях МГУ

МОСКВА, 29 авг — РИА Недвижимость. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил позицию МГУ в споре с Росреестром об использовании земель университета на западе Москвы, на которых девелоперская компания "Интеко" построила два жилых комплекса бизнес-класса, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Ранее Росреестр обвинил МГУ в нецелевом использовании земель на Ломоносовском проспекте и пытался признать незаконным построенное на территории университета жилье. Газета "Коммерсант" в марте писала, что вуз могут обязать снести дома или оштрафовать на 2 миллиарда рублей. Позднее замглавы Росреестра Максим Смирнов заявил, что "вопрос о сносе жилых комплексов в принципе не стоит".

Как поясняется в материалах суда, управление Росреестра по Москве в августе 2015 года выявило, что МГУ фактически использует земельный участок не только в соответствии с его целевым назначением (для строительства и последующей эксплуатации нового комплекса зданий и сооружений университета), но и для размещения жилых домов, офисов, банков, магазинов, кафе и предприятий сферы обслуживания. Управление выдало МГУ предписание об устранении нарушений земельного законодательства. В марте 2016 года Росреестр провел еще одну проверку, по результатам которой также выдал предписание об устранении нарушений.

МГУ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к столичному управлению Росреестра о признании предписаний незаконными.

Документом, устанавливающим виды разрешенного использования земельного участка, является градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), разработанный в соответствии с утвержденным проектом планировки соответствующей территории. В ходе судебных разбирательств, было установлено, что проект планировки этой территории был утвержден правительством Москвы в 2006 году. В 2010 году на его основании был разработан и утвержден ГПЗУ, предусматривающий размещение не только объектов МГУ, но в том числе и жилых многоквартирных домов, офисов, банков, объектов розничной торговли и тому подобных.

Кроме того, возможность использования участка для жилой застройки подтверждается выпиской из протокола заседания комиссии по вопросам земельных отношений в Западном административном округе Москвы от 14 августа 2003 года и письмом департамента городского имущества от 10 мая 2016 года, говорится в материалах суда.

Учитывая эти обстоятельства Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о том, что фактическое использование участка соответствует его целевому назначению. Инвестконтракт с ЗАО "Интеко" был согласован с Росимуществом, при этом МГУ в установленном порядке оформил соответствующие разрешения на строительство объектов и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, что ни управлением, ни иными лицами не оспаривается, отмечается в постановлении суда.

Апелляционный суд также постановил, что суд первой инстанции правомерно признал оспариваемые предписания столичного управления Росреестра недействительным. Апелляционная жалоба Росреестра подлежит оставлению без удовлетворения, говорится в решении.