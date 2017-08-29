Апелляция подтвердила правомерность строительства жилья на территориях МГУ

МОСКВА, 29 авг — РИА Недвижимость. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил позицию МГУ в споре с Росреестром об использовании земель университета на западе Москвы, на которых девелоперская компания "Интеко" построила два жилых комплекса бизнес-класса, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Как поясняется в материалах суда, управление Росреестра по Москве в августе 2015 года выявило, что МГУ фактически использует земельный участок не только в соответствии с его целевым назначением (для строительства и последующей эксплуатации нового комплекса зданий и сооружений университета), но и для размещения жилых домов, офисов, банков, магазинов, кафе и предприятий сферы обслуживания. Управление выдало МГУ предписание об устранении нарушений земельного законодательства. В марте 2016 года Росреестр провел еще одну проверку, по результатам которой также выдал предписание об устранении нарушений.
Документом, устанавливающим виды разрешенного использования земельного участка, является градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), разработанный в соответствии с утвержденным проектом планировки соответствующей территории. В ходе судебных разбирательств, было установлено, что проект планировки этой территории был утвержден правительством Москвы в 2006 году. В 2010 году на его основании был разработан и утвержден ГПЗУ, предусматривающий размещение не только объектов МГУ, но в том числе и жилых многоквартирных домов, офисов, банков, объектов розничной торговли и тому подобных.
Кроме того, возможность использования участка для жилой застройки подтверждается выпиской из протокола заседания комиссии по вопросам земельных отношений в Западном административном округе Москвы от 14 августа 2003 года и письмом департамента городского имущества от 10 мая 2016 года, говорится в материалах суда.
Апелляционный суд также постановил, что суд первой инстанции правомерно признал оспариваемые предписания столичного управления Росреестра недействительным. Апелляционная жалоба Росреестра подлежит оставлению без удовлетворения, говорится в решении.