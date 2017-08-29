Собянин: необходимо обновить информационную базу московского образования

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В начинающемся учебном году информатизация системы столичного образования должна выйти на новый качественный уровень, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании городского открытого педагогического совета во вторник.
Собянин рассказал, что если в позапрошлом году было создано 1,5 тысячи электронных сценариев уроков, то только за последние полгода педагоги создали десятки тысяч таких сценариев, пособий.
Мэр напомнил, что в системе столичного образования произошли серьезные организационные изменения, сменилась система финансирования. Кроме того, система школьного образования теперь интегрирована с системой колледжей, вузов, научных, производственных организаций и технопарков.
"Мы не только преодолели сложности, с которым сталкивалось московское образование, но и достигли высоких качественных результатов", — подчеркнул Собянин.