Собянин: необходимо обновить информационную базу московского образования

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В начинающемся учебном году информатизация системы столичного образования должна выйти на новый качественный уровень, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании городского открытого педагогического совета во вторник.

"В этом году мы ставим перед собой задачу за учебный год до 1 сентября следующего года практически полностью обновить информационную базу московского образования. Это и новые ноутбуки, и новые компьютеры, и интерактивные доски, и беспроводной интернет и тому подобное. И самое главное — это создание электронных планов уроков, пособий, самых современных образовательных материалов", — отметил он.

Собянин рассказал, что если в позапрошлом году было создано 1,5 тысячи электронных сценариев уроков, то только за последние полгода педагоги создали десятки тысяч таких сценариев, пособий.

Мэр напомнил, что в системе столичного образования произошли серьезные организационные изменения, сменилась система финансирования. Кроме того, система школьного образования теперь интегрирована с системой колледжей, вузов, научных, производственных организаций и технопарков.

"Мы не только преодолели сложности, с которым сталкивалось московское образование, но и достигли высоких качественных результатов", — подчеркнул Собянин.