Астрономы определят, насколько Крым приблизился к материковой России

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Астрономы намерены измерить, насколько полуостров Крым тектонически сблизился с континентальной частью России с момента референдума о статусе полуострова, сообщил РИА Новости научный руководитель Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Александр Ипатов.

Осенью прошлого года Ипатов отмечал, что астрономы зафиксировали тектоническое движение полуострова в сторону континентальной России.

"Со времени референдума давайте мы померяем, посмотрим, насколько он подвинулся. Позвоню крымчанам, мы подсчитаем", — сказал Ипатов, отметив, что специально такие измерения проводиться не будут, результат можно получить из основных исследований научного характера.

По словам собеседника агентства, суть метода радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ), с помощью которого ученым удалось уточнить скорость движения полуострова, заключается в построении высокоточной системы координат на небе на основании положения относительно неподвижных квазизвездных источников – квазаров. На поверхности Земли расположено около полусотни опорных точек такой системы координат – телескопов, взаимное расположение которых и уточняют астрономы.

При проведении исследований выяснилось, что тектоническая платформа, на которой находится континентальная Россия, движется на юго-восток со скоростью примерно 12 миллиметров в год. В этом же направлении перемещается и полуостров Крым, но с большей скоростью — примерно 14 миллиметров в год, таким образом постепенно догоняя Россию.