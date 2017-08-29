Астрономы определят, насколько Крым приблизился к материковой России

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Астрономы намерены измерить, насколько полуостров Крым тектонически сблизился с континентальной частью России с момента референдума о статусе полуострова, сообщил РИА Новости научный руководитель Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Александр Ипатов.
Осенью прошлого года Ипатов отмечал, что астрономы зафиксировали тектоническое движение полуострова в сторону континентальной России.
"Со времени референдума давайте мы померяем, посмотрим, насколько он подвинулся. Позвоню крымчанам, мы подсчитаем", — сказал Ипатов, отметив, что специально такие измерения проводиться не будут, результат можно получить из основных исследований научного характера.
При проведении исследований выяснилось, что тектоническая платформа, на которой находится континентальная Россия, движется на юго-восток со скоростью примерно 12 миллиметров в год. В этом же направлении перемещается и полуостров Крым, но с большей скоростью — примерно 14 миллиметров в год, таким образом постепенно догоняя Россию.