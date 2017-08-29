На мусорном полигоне в Люберцах построят электростанцию на свалочном газе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Электростанцию, работающую на свалочном газе, построят на мусорном полигоне в подмосковных Люберцах, сообщила пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.

"Выполняя распоряжение Минэкологии Московской области, ООО "ЭНИТ", которое эксплуатирует полигон ТКО "Торбеево" в городском округе Люберцы, подписало договор о проектировании и строительстве на полигоне комплекса из установки активной дегазации и электростанции, работающей на свалочном газе. Проект осуществляется в рамках инвестиционной программы, утвержденной министерством", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, строительство комплекса существенно снизит негативное воздействие полигона на окружающую среду и комфорт людей, поскольку запах свалочного газа – один из главных раздражителей. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в марте-апреле 2018 года, объем утилизируемого газа составит не менее 4,8 миллиона кубометров в год. Планируемая мощность электростанции, работающей на свалочном газе, — до 2 миллионов Мвт.

Проблему утилизации мусора в Подмосковье подняли жители Балашихи, пожаловавшись 15 июня во время "прямой линии" президенту России Владимиру Путину на мусорный полигон "Кучино", расположенный поблизости от их домов. Президент потребовал, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня.